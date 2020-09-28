Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, yaklaşık 3 ay önce hasadı yapılan kiraz ağacının yeniden çiçek açması görenleri şaşırttı.

Kent merkezinde esnaflık yapan Muzaffer Özçelik'in dükkanının yanında bulunan ve hasadı 3 ay önce yapılan kiraz ağacı, yeniden çiçek açtı. Ağaçtaki çiçekleri görenler şaşkınlık yaşadı. Esnaf Özçelik, "Ben 68 yaşındayım, yıllardır burada oturuyorum. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Kuruma seviyesine geldi, su verildi, yeniden çiçek açmaya başladı. Dışarıda anlatsam hayra yormazlardı. Ben de çok şaşırdım. Allah´ın verdiği bir şey. 3 ay önce olgunlaştıkça kirazını yediler, şimdi tekrar çiçek açtı. Sonbaharın ardından kış geleceğini düşünürken bu açan kiraz çiçekleri ile sanki bahar yeniden geliyor. Sebebini bilemiyoruz" dedi.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Köyde kiraz bahçesi bulunan Mehmet Ulusoy´da kiraz ağacının bu mevsimde çiçek açmasını çok şaşırtıcı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır burada çalışıyorum. Bizim de kiraz bahçemiz var. Bu ağacın sonbahar gelince yapraklarını dökmesi gerekirken, yeniden ilkbahar gelmiş gibi yaprakları çıktı, çiçek açtı. Şaşırtıcı bir olay oldu. Ağacın çiçek açtığını görenler bizim gibi şaşırıyor, kimse buna inanamıyor.´´DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-09-28 11:56:25



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