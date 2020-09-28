Niğde´de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler: Türkiye´nin desteklerinden dolayı minnettarız



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Hakkımız olan toprakları alacağız. Gerekirse Azerbaycanlı öğrenciler ve yurt dışında yaşayan Azerbaycanlılar savaşa katılacak. Biz her daim savaş için hazırız" diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde okuyan bir gurup öğrenci, Ömer Halisdemir Meydanı'nda ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla basın açıklaması yaptı. Öğrenciler adına konuşan Üniversite öğrencisi Behbud Yağnalı, Türkiye´nin desteklerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi. Yağnalı, şöyle konuştu:

"12 Temmuz'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sınırları ihlal ederek Azerbaycan'ın Tovuz kentine silahlı saldırıda bulundu. Bu saldırıdan sonra Azerbaycan Devleti buna sert bir şekilde karşılık vererek Ermeni silahlı kuvvetlerini geri püskürtmeyi başardı. Ermenistan tarafında ciddi itkiler oldu. Aynı zamanda Azerbaycan tarafında da Tümgeneral Polat Haşimov ve Albay İlgar Mirzayev şehit edildi. Bununla beraber 10 askerimiz şehit edildi. Bu olaylar 12 -23 Temmuz arası devam etti. Daha sonra çatışmalar yerini diplomatik masalara bıraktı. Diplomatik aracılıkta bulunan devletler sorunun barış yoluyla bitmesini isteseler de Ermenistan tarafı tüm ulusal anlaşmalardan boyun kaçırarak yeniden sıcak çatışmalara girişti. İki gün önce yine Ermenistan tarafı tüm anlaşmaları çiğneyerek Azerbaycan'da sivil halkın yaşadığı yerlere saldırı yaparak bardaktaki suyu taşırdı. Azerbaycan tarafı karşılıklı olarak cevap verdi. 7 stratejik yeri ve Murov dağı yükseklilerini ele geçirdi. Hali hazırda da çatışmalar devam etmektedir. Türkiye´ye bize destek verdiği için çok minnettarız. Türkiye bir daha ispatladı ki Kafkas cephesinde savaşarak. Bir daha ispatladı ki vatan ne Türkiye´dir ne de Türkistan vatan büyük ve muhabbet bir ülkedir Turan."DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-09-28 19:23:20



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