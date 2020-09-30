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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Eski sanayi sitesi esnafına ziyaret

İHA

Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Eski sanayi sitesi esnafına ziyaret

Eski Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Tek derdimiz esnafımızın ekmeğini ve pastasını büyütmek" dedi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Özel İdaresi Önü katli kavşak projesi çalışmalarını inceledikten sonra Eski Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Demirciler Odası Başkanı Turgut Taygur ve Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Aksungur ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Özdemir,hem hasbihalde bulundu hem de gelen talepleri dinledi. Eski sanayi sitesi esnafının mağdur olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten başkan Özdemir; "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eski sanayi sitemizin bulunduğu alanı kentsel dönüşüm ve yenileme alanı olarak ilan etti. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan öncesinde talep etmiştik. Kendisine buradan hemşerilerimiz ve milletimiz adına minnetlerimi sunuyor teşekkür ediyorum. Niğde’ye yakışır bir şekilde eski sanayi sitemizi daha şık, hijyen, güzel ve büyük dükkanlara taşıyacağız. Yeni sanayi sitemiz bitmek üzere. Esnaflarımızı geziyoruz ve bu konuda bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda özel idare önünde üst geçit çalışmalarımızda esnafımızın mağdur olmaması ve alınması gereken önlemler ne ise kendileri ile istişare ediyoruz. Taşınana kadar geçecek sürede esnafımızı da mağdur etmeden nasıl bir çözüm üretebiliriz ona bakıyoruz. Üst geçidin denk geldiği yerler var, onları erken taşıyacağız. İnşallah ocak ve şubat ayı itibari ile yeni sanayi sitemizde eski sanayi esnaflarımızın kapısında doğalgazı olan alt ve üst yapısı tamamlanmış çalışma ruhsatı alabilecekleri dükkânları temin etmiş olacağız. Niğde Belediyesi olarak tek derdimiz buradaki esnafımızın ekmeğini ve pastasını büyütmek çok daha iyi bir gelecek sağlamak için çalışıyoruz. Otobanın kenarında AdanaKayseri yolu arasında yeni sanayi sitesi ile ata sanayi sitesi arasını yaptığımız alt geçit ile birbirine bağlıyoruz. Bir iki ay içerisinde tamamlamış olacağız. İster yaya ister araç olarak birbirine bağlamış oluyoruz. Hemen arkasında NASKOP diye bir kooperatif yapılıyor. Kısa vade de binin üzerinde iş yeri olacak. İç Anadolu bölgesinde ve Niğde’nin çevresinde sayılı sanayi sitelerinden birine kavuşmuş olacağız. Esnaf arkadaşlarımızı geziyor onları bilgilendiriyoruz. Hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Onları da mağdur etmeyeceğiz. Tekrar söylüyorum bizim derdimiz esnafımızın ekmeğini ve pastasını büyütmek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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