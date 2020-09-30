Hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını yaraladı

Niğde’de hamile eşini tokat attığını öne sürdüğü komşusu ile kocasını tabancayla yaraladı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Bor ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda hamile olan G.C, komşusu E.Y ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.Y., G.C.’yi darp etti. Bunun üzerine G.C.’nin eşi E.Y.’i tabancayla yaraladı. E.Y.'yi tabancayla yaralayan U.C, darbedilen eşi G.C'yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı E.Y. de gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan karısı E.Y'yi görmeye gelen B.Y, hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile kavgaya tutuştu. U.C. bu kez de B.Y'yi tabancayla yaralayıp kaçtı. Tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri, kaçan saldırgan U.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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