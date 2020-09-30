Hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını yaraladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını yaraladı

İHA

Hamile eşine tokat atan kadını ve kocasını yaraladı

Niğde’de hamile eşini tokat attığını öne sürdüğü komşusu ile kocasını tabancayla yaraladı.
Edinilen bilgi ve iddialara göre, Bor ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda hamile olan G.C, komşusu E.Y ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.Y., G.C.’yi darp etti. Bunun üzerine G.C.’nin eşi E.Y.’i tabancayla yaraladı. E.Y.'yi tabancayla yaralayan U.C, darbedilen eşi G.C'yi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı E.Y. de gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralanan karısı E.Y'yi görmeye gelen B.Y, hastane girişinde karşılaştığı U.C. ile kavgaya tutuştu. U.C. bu kez de B.Y'yi tabancayla yaralayıp kaçtı. Tüm yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri, kaçan saldırgan U.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Belediyesi’nden ‘EBA destek noktaları’
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi’nden ‘EBA destek noktaları’
Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Eski sanayi sitesi esnafına ziyaret
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkanı Özdemir’den Eski sanayi sitesi ...
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
YEREL HABERLER Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon ...
Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon dolar gelir sağladı
YEREL HABERLER Niğde OSB, güneş enerjisinden 3 yılda 4,5 milyon ...
Niğde’de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk halkına teşekkür
YEREL HABERLER Niğde’de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk ...
Niğde´de üretilen 20 çeşit elma, 20 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Niğde´de üretilen 20 çeşit elma, 20 ülkeye ihraç ...
Niğde´de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler: Türkiye´nin desteklerinden dolayı minnettarız
YEREL HABERLER Niğde´de okuyan Azerbaycanlı öğrenciler: Türkiye´nin ...
Kepçe operatörünü öldüren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kepçe operatörünü öldüren zanlı yakalandı
Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı
YEREL HABERLER Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X