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Niğde'de tedbirlere uymayan 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin TL para cezası Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "Kötü gidişin önüne geçebildik"

İHA

Niğde'de tedbirlere uymayan 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin TL para cezası Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "Kötü gidişin önüne geçebildik"

Korona virüs tedbirleri kapsamında denetime katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bugüne kadar Niğde'de yaklaşık 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin lira yaptırım uygulandı" dedi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ekipler Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki iş yerlerinde korona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ekipler tedbirlere uymayanları uyardı ve 14 kuralın yazılı olduğu afiş dağıttı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, "Niğde’de yaptığımız denetimler, oluşturduğumuz farkındalık çalışmaları, denetimler, yayımlanan genelgeler ve uygulanan yaptırımlar sayesinde vatandaşların büyük ölçüde kurallara uymaya başladı. Vatandaşlarımız kurallara uyuyor, maskelerini takıyorlar. Hijyen kurallarına dikkat ediyorlar. Bugüne kadar Niğde'de yaklaşık 3 bin kişiye 3 milyon 50 bin lira yaptırım uygulandı. Yine yaklaşık 100 iş yerine de 185 bin lira cezai işlem uygulandı. Çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Kötü gidişin önüne geçebildik ama rehavete kapılmaya gerek yok. Vatandaşlardan ricamız, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları" dedi.

"Kurallara uyarsak virüsü yeneriz"
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, "Vatandaşlarımız duyarlı hareket ettiği sürece güzel haberler alıyoruz ama en ufak bir rehavette anında bu sayılar çok yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Şu an her şey iyi gidiyor. Kurallara uyduğumuz sürece bu virüsü hep birlikte yok edebiliriz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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