Doğuştan tek kolu olmayan taekwondocu Samet, dünya şampiyonu olmayı hedefliyor



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE (DHA)Türkiye Para-Taekwondo Şampiyonası´nda Türkiye 3´üncüsü olan, doğuştan tek kolu bulunmayan Niğdeli Samet Adıyaman (17), 2021 Dünya Şampiyonası´na hazırlanıyor. Kendisi gibi engeli olan gençlere tavsiyede bulunan Adıyaman, "Engelliyim deyip, hayata küsüp, evde oturmasınlar, dışarıya çıksınlar, spor yapsınlar, hiçbir şeyden utanmasınlar" dedi.

Pandemi nedeniyle dünya genelinde yapılması planlanan birçok müsabakanın iptal edilmesine karşın, antrenmanlarını ara vermeden sürdüren Samet Adıyaman, 2021 Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası'na seçilip, müsabakalardan dereceyle dönmeyi hedefliyor. Doğuştan tek kolu olmayan ve 2019 yılında katıldığı Türkiye Para-Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye 3´üncüsü olan Adıyaman, 2020 yılının ocak ayında İtalya´daki Avrupa Şampiyonası'na, etkinliğin pandemi nedeniyle iptal edilmesi yüzünden katılamadığını söyledi.

Antrenmanlarını ara vermeden sürdürdüğünü belirten Adıyaman, "İptal edilen maçların yerine, 2021 yılında yapılacak olan dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum. İnşallah 2021 yılında yapılacak olan dünya şampiyonasına seçilirim ve iyi bir derece alırım. Koronavirüs sürecinde antrenmanlarımı hiç aksatmadım, ders çalıştım ve ailemle vakit geçirdim. Salonda benim gibi engelli arkadaşlarım var. Onlarla beraber çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz" dedi.

Kendisi gibi engeli olan gençlere tavsiyede bulunan Adıyaman, "Benim durumumda olan genç kardeşlerime yılmamalarını, hayata sıkı sıkı sarılmalarını tavsiye ediyorum. Engelliyim deyip, hayata küsüp, evde oturmasınlar, dışarıya çıksınlar, spor yapsınlar, hiçbir şeyden utanmasınlar" diye konuştu.

İBRAHİM YİĞİT: "YARIN MAÇLARIMIZ VARMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

Sosyal mesafe kurallarına uyarak, sporcularını yarın maç varmış gibi çalıştırdığını belirten Niğde Taekwondo Bölge Antrenörü İbrahim Yiğit, "Ocak ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'na katılan sporcularımız, büyük bir başarıya imza atmışlardı. Pandemi döneminde iptal edilen müsabakalarımız vardı. Pandemi nedeniyle dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonasına gidemedik. Antrenmanlarımıza hiç ara vermeden pandemi kuralları doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Engelli sporcularımız olsun, diğer sporcularımız olsun, yarın maçlarımız varmış gibi, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporcuların ısınma hareketlerinden görüntü

Samet Adıyaman´ın arkadaşıyla antrenman yaparken görüntüsü

Samet´in arkadaşıyla maç yaparken görüntüsü

Samet´in kum torbasına tekme atarken görüntü

Doğuştan tek kolu olmayan Samet Adıyaman ile röportaj

Samet´in antrenörü İbrahim Yiğit ile röportaj

DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-10-02 09:45:14



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