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Niğde Anadolu FK - Gümüşhanespor: 1-0

DHA

Niğde Anadolu FK - Gümüşhanespor: 1-0


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Serdar Soyda (xx), Serhat Sağır (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx) Aykut Çolakoğlu(xx), Rıza Efendioğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Tolgahan Mulla Çiçek (xx), Metehan Yılmaz (xx), Emirhan Özyaşar (xx), Berkin Taşkın (xx) (Dk. 89 Altar Han Hidayetoğlu (?), Atalay Yıldırım (xx) (Dk. 59 Berkay Samancı(x), Barışcan Işık Altunbaş (xx), Fatih Aktay (xx) (Dk.65 Yasin Abdioğlu(x)
GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer (x) - Sancar Yıldırım (x) (Dk. 61 Azmi Toprak Gürer (x), Burak Demireğe (x), Emre Kömürcü(x) (Dk. 89 Recep Oğuz (?), Melikşah Tokdam (x), Muharrem Efe (x), Mert Çakar (x), Raif Gündoğdu (x), Tuğay Adamcıl (x), Tekin Adar (x) (Dk. 73 Hasan Kaşıkara (x), İlke Tankul (x)
GOL: Dk. 16 Fatih Aktay (pen.) (Niğde Anadolu FK)
SARI KARTLAR: Berkin Taşkın, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK) Raif Gündoğdu, Mert Çakar (Gümüşhanespor)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta karşılaşmasında Niğde Anadolu FK, evinde Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup etti.
DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-10-04 17:51:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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