Çamardı Belediyesinde Sözleşme sevinci

Belediyeİş Sendikası ile Çamardı Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu ile 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzaladı. Belediye binasında gerçekleşen Toplu İşSözleşmesine Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, Belediyeİş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Suat Soylu, Sendika Temsilcisi Hüseyin Şer katılarak işçilerin mutluluğuna ortak oldu.

İşçi ve emekçilerin hak ve hukuklarını sonuna kadar savunacağına söz veren işçi ve emekçilerin umudu, savunucusu Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf Karaca bir kez daha sözünün arkasında durarak büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Karaca konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Bir Toplu İş Sözleşmesini daha işçinin lehine sonuçlandırmanın haklı onuru ve gururunu yaşıyoruz. Yapılan bu anlaşma ile çalışan arkadaşlarımızın ücretleri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi daha birçok konuda karşılıklı uzlaşı içerisinde görüşmeler yapılarak anlaşma sağlandı. Burada Çamardı Belediye Başkanımız Sayın Yavuz Soylu’nun desteği çok büyük. Göreve geldiği günden bu güne kadar her zaman işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olan, hak ve hukuklarını gözeterek en iyi seviyeye getirmeye çalışan, Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu, belediyede çalışan hiçbir emekçiyi ayırmadan belediyenin imkânları dahilinde iyi bir zam vererek işçi arkadaşlarımızın yüzünü güldürdü. Taleplerimizi hiçbir zaman geri çevirmeyerek, bizi bizden sayıp bizi koruyan emekçi dostu Başkanımız Yavuz Soylu’nun bu tavrına ve şahsına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Ayrıca bu süreçte bizlere güvenerek sonuna kadar destek veren işçi arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Toplu İş Sözleşmemiz her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Çamardı Belediye Başkanı Yavuz Soylu konu ile ilgili yaptığı açıklamada ise; “İşçilerimizin, memurlarımızın, kısacası tüm personelimizin en iyi şartlarda hayatını sürdürebilmesi ve günümüz ekonomisi şartlarında zorlanmaması için elimizden gelenin en iyisini yaparak güzel bir sözleşmeye imza attık. İşçi ve emekçi arkadaşlarımızın alın teri kutsaldır. Belediye olarak emekçi arkadaşlarımızın alın teri kurumadan haklarını vermek boynumuzun borcudur. Sözleşme süresince sendikamız ile oturduk konuştuk. Belediyenin bütün imkânlarını göz önünde bulundurarak makul bir rakamda anlaştık. Gönül isterdi ki daha büyük rakamlar vereyim. Ama belediyenin imkânlarını biliyorsunuz. Belediyenin imkanları dahilindeki en üst oranda anlaşma sağladığımızdan hiç şüphemiz olmasın. Çevre belediyelere oranla en iyi şartlarda emekçimizin yanında olmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel anlaşmalara imza atacağız. İnanıyorum ki belediyemiz siz çalışanlarımızla daha iyi yerlere gelecektir. Ayrıca sözleşme süresince olumlu yaklaşım sergileyen Belediyeİş Sendikası Niğde Şube Başkanı Yusuf karaca’ ya teşekkür ederim. Toplu İş Sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.

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