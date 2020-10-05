960 uyuşturucu hap ile yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de narkotik ekiplerinin bir araçta ve sürücünün üzerinde yaptığı aramada, 960 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Ulukışla ilçesi Eminlik gişelerinde bir aracı durdurdu. Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramada 960 uyuşturucu hap ele geçirildi. İsmi açıklanmayan sürücü, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-10-05 12:03:33
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