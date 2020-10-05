Muharrem İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)



'MİLLETİ DİNLEYELİM BAKALIM, BİZE NE DİYECEK?'

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Niğde´ye geldi. İstasyon Caddesi'nde esnaf ve halkla sohbet eden Muharrem İnce, "En büyük sıkıntın ne?" diye sorduğu dükkan sahibinden "Beşiktaş'ın forveti yok başkanım" yanıtını aldı. İnce de "Eyvah eyvah, yeter ki problem o olsun" dedi. Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, hareketin kurucularıyla birlikte Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi. İnce, "Esnafı dinliyoruz, emeklileri dinliyoruz, işsizleri, çiftçileri dinliyoruz. Bir seçenek olmaya, bu millete üçüncü bir yol olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Parti kurup, kurmayacağı yönünde soru soran gazeteciye ise Muharrem İnce, "Şu anda herhalde 27'nci vilayetimiz. Buradan Adana'ya geçeceğiz. Milleti bir dinleyelim bakalım, millet bize ne diyecek?" yanıtını verdi. Ali KADIAdnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-10-05 16:16:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.