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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de Azerbaycan’a destek konvoyu yapıldı

İHA

Niğde’de Azerbaycan’a destek konvoyu yapıldı

Niğde’de Azerbaycan'a destek için konvoy düzenledi.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar, araçlarıyla Niğde Adliye Sarayı önünde toplandı. Toplanan grup Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla şehir turu attı.
Grup adına açıklama yapan Salih Yaşar, “Son günlerde Ermenistan ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz arasında maalesef Ermenistan'ın her zamanki yayılmacı politikasını içeren birtakım saldırılar gerçekleşti. Buna en güzel cevabı aslında Azerbaycanlı kardeşlerimiz veriyorlar. Bizim burada toplanmadaki amacımız her ne kadar oraya doğrudan gidip fiziki olarak destek olamasak da manen onların yanında olduğumuzu dualarımızı onlara hissettirmek amacıyla bu konvoyu düzenledik. Geçmişten günümüze kadar her zaman Türk milletinin düşmanları olmuştur, olmaya da devam edecektir. Haçlı seferleri ve geçmişte Türkler üzerinde uygulanan mezalimler günümüzde şekil değiştirerek devam etmektedir. Dünyada Türklerin hakim olacağı bir zamanı, adalet ve eşitliği getirecekleri bir zamanı özlüyoruz. Bunun için de ne gerekiyorsa sivil toplum kuruluşları olarak bizler ve her Türk bu gaye ve emel için çalışmalarını devam ettirecektir. Ermeniler, arkalarındaki çetelere güvenerek meydana çıktıkları için bir defa daha pişman olacaklar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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