20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

İHA

20’ye yakın köpeği öldüren şahıslar yakalandı

Niğde’de 20’ye yakın köpeği öldüren 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
2 Ekim’de Niğde’nin Kömürcü köyüÇiftlik ilçesi arasında bulunan dağlık alana 20’ye yakın ölü köpeğin bırakılması olayı ile ilgili Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’in talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat ve asayiş timlerinden oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmada çevrede bulunan tüm kameraların kayırları incelendi. Elde edilen kamera görüntülerinin analiz edilmesi sonucunda, öldürülen köpeklerin Kiledere bölgesinden getirildiği tespit edildi. Kiledere Belediyesinin kameralarının incelenmesi sonucunda, A.D.'nin üzerinde bulunan tabanca ile kasaba meydanında bulunan köpekleri vurduğu ve kendisine ait araçla köpekleri topladığı, köpeklerin toplanmasına ise O.G. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. A.D. ve O.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aşağı Kayabaşı Mahallesi Yol Çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER Aşağı Kayabaşı Mahallesi Yol Çalışması devam ediyor
Niğde’de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Niğde’de 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Niğde’de 2020 Yılı Sulama Sezonu Tamamlandı İl genelindeki tarım arazilerine yaklaşık 40 milyon m3 su verildi
YEREL HABERLER Niğde’de 2020 Yılı Sulama Sezonu Tamamlandı İl ...
Niğde´de kışlık patates hasadı başladı
YEREL HABERLER Niğde´de kışlık patates hasadı başladı
Niğde’de Azerbaycan’a destek konvoyu yapıldı
YEREL HABERLER Niğde’de Azerbaycan’a destek konvoyu yapıldı
Niğde´de Azerbaycan´a destek konvoyu düzenlendi
YEREL HABERLER Niğde´de Azerbaycan´a destek konvoyu düzenlendi
Türü bilinmeyen hayvan iskeletini dükkanında sergiliyor
YEREL HABERLER Türü bilinmeyen hayvan iskeletini dükkanında ...
Niğdeli arıcıların yüzü güldü
YEREL HABERLER Niğdeli arıcıların yüzü güldü
Muharrem İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ...
960 uyuşturucu hap ile yakalandı
YEREL HABERLER 960 uyuşturucu hap ile yakalandı
Çamardı Belediyesinde Sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Çamardı Belediyesinde Sözleşme sevinci
Niğde´de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Niğde´de üretilen 35 çeşit sirke, 6 ülkeye de ihraç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X