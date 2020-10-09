Hayırsever okul yapılması için arsa bağışladı

Niğde’de hayırsever Fatma Karaca, eşinin vasiyeti üzerine 2 dönümlük araziyi okul yapılması için bağışladı.

Merkez Aşağıkayabaşı Sarıköprü Mevki'inde bulunan 2000 metrekare araziyi okul yapılması için bağış yapan Fatma Karaca ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek arasında protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen törene, Vali Yılmaz Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve hayırsever Fatma Karaca ile çocukları katıldı.

Vali Şimşek, Fatma teyzenin Sarıköprü mevkisinde imam hatip lisesi yapılmak üzere yaklaşık 2 bin metrekare yeri devlete bağışladığını söyledi. Şimşek, "şüphesiz çok anlamlı ve ulvi bir davranış. Bu sayede devletimizin üzerindeki yük bir nebze azalıyor. Devletimiz daha çok okul yaptırma şansına erişiyor. Fatma teyzemizi, evlatlarını tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Özellikle bu arazinin devletimize bağışlanmasını vasiyet eden Mehmet amcayı da rahmetle şükranla anıyorum." dedi.

Eşi Mehmet Karaca’nın vasiyetinin üzerine arsa bağışı yapan Fatma Karaca ise eşinin araziyi cami yapılması için vasiyet ettiğini ancak yakında cami olduğu için imam hatip okulu yapılmasını uygun gördüklerini kaydetti.

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