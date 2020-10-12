Niğde’de elmada 500 bin ton rekolte bekleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde’de elmada 500 bin ton rekolte bekleniyor

İHA

Niğde’de elmada 500 bin ton rekolte bekleniyor

Türkiye’nin elma deposu olarak bilinen Niğde’de 230 bin dekar alanda 20 çeşit elma üretimi yapılıyor.
İhracat ağının her geçen gün arttığı, rengi, tadı, aroması ve kalitesiyle yurt içinde olduğu kadar yurt dışı pazarında da sevilen Niğde elmasında bu sene 500 bin ton rekolte bekleniyor.
Niğde’nin tarımsal üretimde olduğu kadar elma üretiminde de Türkiye’nin önde gelen illerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş Niğde elmasının dış pazarın beklentisine uygun olduğunu söyledi.
Baş, “İlimiz tarımsal üretimin birçok alanında olduğu gibi elma üretiminde de Türkiye’nin önde gelen illerinden bir tanesi. Elma da Türkiye sıralamasında 3. sıradayız. Yaklaşık 230 bin dekar alanda üretim sahamız var ve 500 bin ton kadar da 2020 yılı itibariyle bir rekolte beklentimiz var. Elmanın üretiminden ziyade ilimiz bütün tarımsal ürünlerinde olduğu gibi elmada da yurt dışı ihracat pazarımız bizim için çok önem taşıyor. Yirmiye yakın ülkeye, Japonya, Tayland, Malezya hattından başlayıp Avrupa’nın birçok ülkesine ihracat ağımız var buda ilimiz açısından sevindirici bir gelişme” dedi.
Elmaların güzelliğinin en önemli sebebinin, bahçelerin genç ve modern bahçeler olmasına bağlayan Asım Baş; "Üretimimiz kaliteli, elmalarımızın tadı aroması kaliteli çeşit çok fazla dış beklentisine uygun çok çeşit var bundan dolayı ihracatımız artarak devam ediyor” dedi.
Niğde’de 550 dekar alanda elma üretimi yapan İbrahim Hurioğlu ise ‘’Niğde Sazlıca bölgesinde elma üretimi yapıyoruz. Genelde burada 2000 tona kadar hasat yapıyoruz. Elma bizim bölgemizde çok iyi.Aroması, rengi çok iyi. Hasatlarımızı öncelikle Türkiye iç piyasa ondan sonra Rusya, Asya kıtalarına Katar, Kuveyt, Dubai’ye ihracat yapıyoruz. Çok şükür rekolte iyi olduğu zaman memnunuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X