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Niğde’de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu

İHA

Niğde’de Belediye Başkanı Özdemir, kale ve çevresi kentsel dönüşümünde vatandaşlar buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Kale ve Çevresi Koruma ve Yenileme alanı ilan edilen ve kentsel yenileme yapılacağıKale Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bölgede uygulanacak olan çalışmaların Niğde için tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, koruma ve yenileme yapılacağı Kale Mahallesi’nde açılan çalışma ofisini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kale Mahallesi’ndeki uygulanacak olan koruma ve yenileme çalışmaları hakkında mahalle sakinlerine genel bilgiler veren Başkan Özdemir, Niğde Kalesi ve çevresinin daha yaşanabilir bir alana dönüşmesi için devlet imkanlarından yararlanması gerektiğini belirtti.
Niğde kalesinde hizmet veren çalışma ofisinde koruma ve yenileme alanı hakkında vatandaşlara gerekli tüm bilgilerin verildiğini aktaran Başkan Özdemir, “Devletimiz bu bölgeye ciddi paralar harcayacak. Kentsel yenileme çalışmasını bu bölgeye getirmek için çok büyük çabalar ortaya koyulacak. Kentsel yenileme alanında 497 konut, 276 ticaret alanı, 551 parsel mevcut. Burada vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. Kentsel yenileme bu bölge için gerçekten tarihi bir fırsat. Bazı vatandaşlarımız kentsel yenileme istemediklerini ifade ediyorlar. Bence bunlar normal. Karşıt görüşler tabi ki olacak. Eminim kentsel yenileme bittiği zaman ilk olarak karşı çıkanlar bizlere teşekkür edecekler. Bu süreç boyunca gerek çalışma ofisinde görevli arkadaşlar gerekse de bizler vatandaşlarımıza bilgiler vereceğiz. Vatandaşlarımızı konu hakkında aydınlatmak için sürekli çalışacağız. Biz burada arsa bedellerinin yüksek seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim görevimiz devletin imkanlarını maksimum orana getirmek” diye konuştu.

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