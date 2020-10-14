Niğde’de 1 DEAŞ'lı yakalandı

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Niğde’de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ’ın hücre evine düzenlenen baskında yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları neticesinde DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatılan 1 kişinin Niğde’de yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı baskında Irak uyruklu A.H.D.D.’yi yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri devam ediyor.

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