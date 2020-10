Bilgisayar mühendisi korona virüs oyunu geliştirdi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Sinan Ümit, korona virüse dikkat çekmek için “flappy bat be careful” adını verdiği bir cep telefonu oyunu geliştirdi.

Pandemi döneminde kendi alanında neler yapabileceğini düşündüğünü anlatan Bilgisayar Mühendisi Sinan Ümit: “Bu pandemi sürecinde hastanemizde yoğun çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda kendi alanımda da ne yapabilirim diye düşündüm ve herkesin cep telefonlarını yoğun bir şekilde kullandığını bildiğim için cep telefonu üzerinden bir uygulama oyun yaparak bir bilinç oluşturmayı sağlayabilirim. Aslında bunu bir oyun şeklinde insanlara sunmak geldi, bu düşünce oluştu. Bende android platformlar için bir oyun geliştirdim. Bu oyunda bir kuşumuz var. Bu kuş virüslerden kaçarken maskeleri de toplamaya çalışıyor. Maskeleri topladıkça da virüslere karşı daha dirençli, daha uzun ömürlü bir şekilde oluyoruz. Yani, maskemiz bittiği zaman, virüse temas ettiğimizde oyun bitiyor, kuşumuz daha fazla devam edemiyor. Oyun bitiminde de ekrana burada gördüğünüz görsel geliyor. Burada da yapmamız gerekenler, yapmamız gerekenler şeklinde ekrana geliyor” dedi.

Uluslararası olsun diye yabancı isim kullandığını belirten Ümit, “Android platforma yönelik yaptığımız için flappy bat be careful şeklinde, yani bunu aynı zamanda hem uluslararası olsun diye de yabancı dilde bir isim koydum bütün dünyaya ulaşabilsin diye. Google Play Store uygulamasından indirilebiliyor bu oyun. Bu şekilde arattıkları zaman “flappy bat be careful!” şeklinde aratıldığı zaman sonuçlar arasında çıkıyor. Bu arada dediğim gibi bazı güçlendirmeye dayalı şeyler var. Mesela, ne kadar çok maske toplarsak o kadar uzun ilerleyebiliyoruz. Aynı zamanda da virüsler arasındaki mesafe, virüslerin arasından geçmeye çalışıyoruz, mesafeye dikkat etmediğimiz zaman virüse temas etmiş oluyoruz ve hastalanıyor karakterimiz burada öksürük sesi geliyor zaten. Ve maske sayımızdan daha fazlası ile temas edersek ilerleyemiyoruz, oyun bitiyor burada. Bu arada oyun karakteri olarak da yarasayı kullandık. Oyun bitiminde de bilgiler var ve altında da sağlık bakanımızın artık kalıplaşan bir cümlesi var onu kullanmış olduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.