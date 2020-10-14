Hastanede görevli bilgisayar mühendisinden 'koronavirüs' konulu oyun



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görev yapan bilgisayar mühendisi Sinan Ümit (33), koronavirüs bilinci oluşturmak için 'Flappy bat be careful' ismiyle cep telefonu oyunu geliştirdi. Oyunda ana karakter olan yarasa, virüslerden kaçarken maskeleri topluyor. Maskeleri topladıkça da virüslere karşı daha dirençli, daha uzun ömürlü oluyor. Maske bittiği zaman ve virüse temas ettiğinde oyun bitiyor.

Hastanenin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi'nde görevli bilgisayar mühendisi Sinan Ümit, pandemi döneminde mesleğiyle ilgili bir şeyler yapmak için oyun geliştirerek bilinç yaratmaya karar verdiğini belirtti. Geliştirdiği oyunun uluslararası alanda yayılması için oyuna, 'Uçan yarasa dikkatli ol' anlamına gelen 'Flappy bat be careful' şeklinde İngilizce isim verdiğini aktaran Ümit, oyunun Android cep telefonlarında oynanabileceğini bildirdi.

Oyundan bahseden Sinan Ümit, "Oyunda bir yarasamız var. Bu yarasa virüslerden kaçarken maskeleri de toplamaya çalışıyor. Maskeleri topladıkça virüslere karşı daha dirençli daha uzun ömürlü oluyor. Maske bittiği zaman ve virüse temas ettiğinde oyun bitiyor. Oyun bitiminde de koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler sıralanıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-10-14 13:14:00



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