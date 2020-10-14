Niğde Anadolu FK - Manisa FK: 0-4   

Ali KADI / NİĞDE, (DHA)STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Suat Fidan (xx), Recep Korkmaz (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre (x) Onur Taha (x), Aykut (x) (Dk.59 Atalay x), Rıza (x), Recep (x), Tolgahan (x) (Dk.82 Ali Mert x), Berkay (x), Metehan (x), Emirhan (x) (Dk.68 Barışcan x), Berkin (x) (Dk.46 Altar Han x), Fatih Aktay (x) (Dk.83 Yasin Abdioğlu x)
MANİSA FK: Yusuf (xxx) Sertaç (xxx) (Dk.74 Mustafa Durak xx), Ahmet Kesim (xxx), Emir Alagöz (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk.80 Mehmet Güven xx), Hakan Barış (xxx) (Dk.80 Çağrı Giritlioğlu xx), Burak Yılmaz (xxx), Zahit Fındık (xxx) (Dk.87 Ferhat Yazgan xx), Serdar Deliktaş (xxx) (Dk.74 Tayyip Kanarya xx), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xxx)
GOLLER: Dk.9 Sertaç Çam, Dk.20, Dk.69 Zahit Fındık, Dk.44 Serdar Deliktaş (Manisa FK)
SARI KART: Tolgahan Çiçek (Niğde Anadolu FK)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup´ta Niğde Anadolu FK kendi evinde Manisa FK'ya 4-0 mağlup oldu. DHA-Spor Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI
2020-10-14 17:44:01
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