Eski belediye başkanı kendi tarlasında öldürüldü

Niğde’de eski Elmalı Belediye Başkanı Mahmut Durak, kendisine ait tarlada psikolojik sorunları olan Ali T. tarafından öldürüldü.

Elmalı köyü Hüyük mevkisinde yerde yatan birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan kişinin eski Elmalı Belediye Başkanı Mahmut Durak (66) olduğunu belirledi.

Durak’ı sırtından vurarak firar eden Ali T. (83) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali T. tutuklanarak Niğde Cezaevine sevk edildi. Ali T.’nin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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