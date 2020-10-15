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Niğde’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde belirlediği 7 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., H.A. ve M.A.Ç. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise 8 adet çeksenet, 3 adet tapu senedi, 7 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, alacakverecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajandalara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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