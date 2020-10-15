Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, polis ekiplerinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde kentte tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 7 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yakalanan C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., H.A., ve M.A.Ç., gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 8 çek-senet, 3 tapu senedi, 7 cep telefonu, flash bellek, alacak-verecek durumlarını gösteren çeşitli imzalı belge ve ajandalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-10-15 18:28:34



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