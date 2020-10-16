Niğde'de tefecilikten gözaltına alınan 7 kişi, adliyede (2)

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2'Sİ TUTUKLANDI

Niğde'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A.Ç., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken C.E., S.E., Y.E., Z.E., H.M.G., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-10-16 00:12:18



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