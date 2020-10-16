Niğde'de 5 gündür mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

Niğde’de kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bor İlçesi’ne bağlı Okçu Köyünde Talip K.’ye ait keçiler kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayan Talip K. durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, 5 gündür mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.