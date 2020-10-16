Kayalıklarda mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)NİĞDE´de kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bor ilçesine bağlı Okçu köyünde Talip K.´ye ait 2 keçi, araziden dönüş yolunda kayalıklarda mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla keçileri kurtaramayan Talip K., durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, 5 gündür mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-10-16 13:47:01



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