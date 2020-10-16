Niğde’de lahana hasadı yüz güldürüyor

Beyaz lahana üretiminde Türkiye birincisi olan Niğde’nin Kaynarca köyünde lahana hasadı başladı.

24 köyde 900’a yakın çiftçinin beyaz lahana üretimi yaptığını ifade eden Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, 19 bin dekar alanda başlayan beyaz lahana hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.

"Niğde beyaz lahanada Türkiye birincisi"



Hasadı yapılan lahananın Karadeniz bölgesine gönderildiğini belirten Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, açıklamasında şunları söyledi:

‘‘19 bin dekarlık alanda üretimimiz var ve 130 bin tona yaklaşan üretim miktarımız var. Türkiye’de Niğde birincisi beyaz lahanada. Şuan hasat devam ediyor ve tüm Türkiye’ye gönderiliyor. Bu tır ile Karadeniz bölgesine sevkini yapıyoruz. Zaman zaman fiyat veya pazarlama konusunda sorun olsa da istikrarlı bir seyrimiz var. Lahana üreticiler Birliğimiz var ve aktif halde çalışmasını sağlayacağız. Lahananın depolanmasıyla ilgili Birlik ile bir çalışma yapacağız. Depolama sorununu ortadan kaldırdığımızda 900'a yakın çiftçimiz hasattan sonra muhafazada daha rahat edecektir. Bu yıl 130 bin ton rekolte beklentimiz var alan olarak değil ama rekolte olarak artış var.’’



"Büyük marketler üreticiden satın alsın"

Lahana üretimi yapan Kaynarca köyü Muhtarı Ferit Başer ise, büyük marketlerin tarladan satın alarak tüketiciye ulaştırmasında çiftçiye büyük fayda olacağını söyledi. Başer, ‘‘100 dönüm beyaz lahana hasadı yapıyoruz. BU yıl çok güzel verim var. Satışlarımız devam ediyor. Ama Pazar konusunda büyük marketlerin gelerek bizden almalarını istiyoruz. Büyük marketler hallerden satın alıyor ama gelip yerinden alırlarsa bize de çok katkısı olacak. Yerli tohum kullanıyoruz bu aralar lahana 2 TL’den satıyoruz’’ diye konuştu.

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