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Terör örgütü DEAŞ üyesi, adliyeye sevk edildi

DHA

Terör örgütü DEAŞ üyesi, adliyeye sevk edildi


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 Ekim'de gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D. adliyeye sevk edildi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu A.H.D.D, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 14 Ekim'de operasyonunda DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla kaldığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan A.H.D.D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-10-16 15:53:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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