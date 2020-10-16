Niğde’de yakalanan DEAŞ’lı Adliyeye sevk edildi

Niğde’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli adliyeye sevk edildi.
Niğde'de gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda Irak uyruklu A.H.D.D , polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından DEAŞ’a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.H.D.D sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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