Niğde’de Eski Sanayiye İlk Kazma Vuruldu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Demirciler ve Oto Tamircileri Odası Başkanı Turgut Taygur ve beraberindeki heyet ile Eski Sanayi’de inceleme ve esnaf istişarelerine devam ediyor.

Esnafları dinleyen ve hiçbir esnafı mağdur etmeden, “Tek Derdimiz Esnafın Ekmeğini Büyütmektir” diyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Özel İdare Üst Geçidi inşaatı nedeniyle yıkılan dükkânların yerine yeni yapılan geçici dükkânlar hakkında da bilgi verdi. Başkan Özdemir, “Özel İdare üst geçidi inşaatı nedeniyle geçici 4 dükkân yapmıştık, bunlara ek birkaç dükkân daha yapabiliriz. Üste geçidin ayakları denk gelen dükkânları kalıcı olarak Yeni Sanayi Sitesine taşıyoruz” dedi. Niğde Belediye Başkanı Özdemir, üst geçit ayaklarının denk geldiği 4 dükkânın takas işlemlerinin başladığını ve bu dükkânların yıkımlarının bugün yapılacağını söyledi. Başkan Özdemir devamında Eski Sanayinin taşınma sürecinin zaman alacağı için buradaki esnaf mağdur olmasın diye Yeni Sanayi’ye taşınana kadar geçici dükkânların yapıldığına da değindi. Başkan Özdemir, “Biz hiçbir esnafımızı mağdur etmeden hem üst geçidimizi tamamlamak hem de Eski Sanayi’de dönüşüm işini tamamlamak istiyoruz” dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Esnafımızı tek tek geziyor ve bu dönüşüm işinin nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Esnafımızın akıllarında oluşan sorulara cevap veriyoruz. Bu dönüşüm işinde dedikodu, laf ve söz çok oluyor. Esnafımıza önemle söylediğimiz başka bir konu ise bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyin, bu işe fitne koymak isteyen ve farklı amaçları olan insanlar oluyor. Biz hiçbir kimseyi mağdur etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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