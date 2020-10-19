Hırsızlık olayına giden polis uyuşturucu satıcılarını yakaladı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri iş yerinin önünde uyuşturucu satıcılarını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine Eskisaray Mahallesi'ndeki bir iş yerine gitti. İhbar asılsız çıkarken, ekipler şüphe üzerine iş yerinin önünde araçtaki 5 şüphelinin üzerinde ve araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada 10,32 gram metamfetamin, kilitli poşet, uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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