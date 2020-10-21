Niğde’de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Niğde’de KOM ekipleri tarafında 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM)ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak akaryakıt olarak satan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında NiğdeAdana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 14 tank içinde toplam 14 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili F.A. ve A.A. Gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.