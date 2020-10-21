Kamyondaki 14 tankta, 14 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

Ali KADIAdnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de, polis ekiplerince durdurulan kamyonda 14 tank içinde 14 bin litre sahte akaryakıt ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, topladıkları atık yağları kimyasal maddelerle karıştırıp, sahte akaryakıt olarak satan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, NiğdeAdana yolu Eminlik gişelerinde kamyon sürücüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 14 tank içinde, 14 bin litre karışımlı sahte akaryakıt ele geçirildi. Sahte akaryakıtla ilgili F.A. ve A.A., gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali Kadı
2020-10-21 15:59:25
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