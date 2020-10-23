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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PTT'de 180'inci müşteriye ödül verildi

İHA

PTT'de 180'inci müşteriye ödül verildi

Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 180'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Niğde’de 180'inci müşteriye ödül verildi. PTT Niğde Şubesi'nin 180'inci müşterisi Hülya Bayram oldu.
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 180'inci kuruluş yılı nedeniyle Niğde’de 180'inci müşteri için Başmüdürlük binası giriş katında ödül töreni düzenlendi. 180'inci müşteri olan Hülya Bayram’a PTT'nin anlam ve önemini anlatan kitapçık, Başmüdür Bedri Evran tarafından takdim edildi.
Evran, gazetecilere yaptığı açıklamada PTT'deki işlerini kolaylıkla hallettiğini ve işlemleri için burayı sık sık kullandığını ifade etti. Evran, pandemi nedeniyle bu yıl çelenk sunum töreninin yapılmadığını, kutlamaların kısıtlı yapıldığını söyledi. Evran, "Bu seneki kutlamamızı tedbirli olarak gerçekleştirdik. Gerek normal şartlarda, gerekse pandemi döneminde biz gecemizi gündüzümüzü saygıdeğer Niğde halkımızın hizmetine sunduk. Niğde halkına hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Evran, ‘‘Niğde’de 120 personel 6 tane merkez müdürlüğü 12 tane şubemiz, 1 tane gezici mobil aracımız, 22 tane acentemiz ile toplam da 40 tane iş yerimizde hizmet vermekteyiz. Hiçbir bankanın şubesi olmadığı 25 beldede PTT var. Hizmeti vatandaşın ayağına götürerek, posta, bankacılık hizmeti veriyoruz’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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