2 bin 800 yıllık maden yazıtının replikası müzede sergileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin 800 yıllık maden yazıtının replikası müzede sergileniyor

İHA

2 bin 800 yıllık maden yazıtının replikası müzede sergileniyor

Niğde Bolkar Dağları’nda bulunan ve o döneme ait maden ruhsatı kabul edilen 2 bin 800 yıllık yazıtın replikası, Niğde Müzesinde düzenlenen açılışın ardından sergilenmeye başlandı.
Kayaya kazınan 108 santimetre yüksekliğinde ve 186 santimetre genişliğindeki yazıt, mulaj tekniğiyle kopyalanarak mermer üzerine işlendi. Orijinali ile birebir aynı olarak hazırlanan replika düzenlenen açılışın ardından ziyarete açıldı. Düzenlenen açılışa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin ile davetliler katıldı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaklaşık 2 bin 800 yıllık eserin Niğde Ulukışla ilçesi Maden köyü ile Alihoca köyü yakınlarında yaklaşık bin 500 metre rakımda bir kaya üzerinde yazılı olduğunu söyledi. Şimşek, "Bu yazıt kayada ancak bu kayayı buraya getiremeyeceğimiz için bu yazıtın bir kopyasını mermer üzerine yazdırarak ilimizdeki müzede sergilenmesini sağladık İnşallah bundan sonrada ilimizdeki tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkarıp marka şehir projemiz kapsamında bunları vatandaşların ziyaretine açmayı sürdüreceğiz" dedi.
İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İsmail Tecimer ise yazıtın o dönemde altın ve gümüş maden yataklarını gösteren belge olduğunu belirtti. Tecimer, "Bolkar maden yazıtı asıl kaynaklarda Bulgar maden yazıtı şeklinde geçer. Bu eserimizin birebir replikasını yaptırarak orada taramasını yaptırdık ve sonra siensi robotla bu şekline getirdik ve bugünde müzemize kazandırıyor ziyarete açıyoruz. Burası tabi Mezopotamya’ya kadar uzanan bir ticaret kolonisi dolayısıyla bu yazıtta bize bu dönemi anlatıyor, bu döneme ışık tutuyor. Niğde’de altın ve gümüş madeninin çıkarıldığını ve bunun Kiliya’ya oradan Suirye’ye oradan Mezopotamya’ya kadar ulaştığını biz bu yazıta bakarak anlıyoruz. Geç Hitit dönemi yani günümüzden yaklaşık 2 bin 800 yıl öncesine M.Ö 8. yüzyıla dayanıyor. Oradan kayadan söküp getiremeyeceğimiz için bunun repilaksını yaptık" diye konuştu.

"Yazıt hakkında"
1973 yılında arkeolog Mustafa Kalaç tarafından çevrilen yazıtta, o dönem Kral Warpalavas'ın prens Tarhunzas'a, kendisini memnun etmesinden dolayı Bolkar Dağları'nın denetimini verdiği, bereket getirmesini istediği ve dağın bereket getirdiği ifade ediliyor. Kral Warpalavas'ın prense hızlı ve sağlıklı katırlar verdiği, prens Tarhunzas'ın ise dağın iyilikler getirmesi dileğiyle her yıl kurban adadığı bilgisinin yer aldığı yazıtta, "Kim bu yazıtı kazır, siler ve parçalarsa fırtına tanrısı Teşup onu kovalasın, tanrılar onu yakalasın ve yine tanrılar onu yok etsin" ifadesi bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü
YEREL HABERLER Ceviz çırparken elektrik çarparak öldü
Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak öldü
YEREL HABERLER Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta akıma kapılarak ...
Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 ölü, 5 ...
Niğde Belediyesinden ‘Mobil Sinema’ hizmeti
YEREL HABERLER Niğde Belediyesinden ‘Mobil Sinema’ hizmeti
Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini hayırseverler karşıladı
YEREL HABERLER Boyundan aşağısı felç olan Ramazan'ın tablet isteğini ...
Niğdeli Ramazan’ın dünyası tablet ve cep telefonu
YEREL HABERLER Niğdeli Ramazan’ın dünyası tablet ve cep telefonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X