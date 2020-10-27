Niğde´de Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de Memur-Sen üyeleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron´u protesto etti.

Memur-Sen Niğde Şubesi üyesi bir grup, Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanarak, İslami değerleri aşağıladığı gerekçesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti. Grup adına konuşan Memur-Sen Niğde Şube Başkanı Hasan Orhan, Macron'a tepki gösterdi. Fransa'yı sömürge merkezi olarak nitelendiren Orhan, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son birkaç zamandır cinnete esir politikalarına bir yenisini ekleyerek, insanlığa rahmet olarak gönderilen, hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa´ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıktı. Aslında Macron, bir görüntü. Avrupa´da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir" dedi.

Avrupa'da yaşanan bazı olayları hatırlatan Orhan, şunları söyledi:

"Almanya´da cami baskını, Hollanda´da Gert Wilders´in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron´un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam´a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. Burada bir parantezle bir başka tepkimizi de özellikle ifade edelim. Kutsal emanetlerimizin mekanı olmakla yetinip, kutsala sahip çıkmayı beceremeyen Suudi Arabistan yönetimini ve onunla aynı kulvarda bulunmaya teşne Birleşik Arap Emirlikleri'ni de tarih ve bizler not ediyoruz. Dine ve Kutlu Nebi´ye dönük hakaret faillerinin kuyruğuna takılan ülkelerin ve yöneticilerin, emperyalist taşeronluğu ve kapitalistlerin sömürü baronluğu sıfatlarının sona ermesinin de yakın olduğuna inanıyoruz."

Açıklamanın ardından çeşitli sloganlar atan grup dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2020-10-27 14:02:41



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