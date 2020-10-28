Muhtarı ve 13 seçmeni bulunan köyde kimse yaşamıyor



Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´nin Ulukışla ilçesinde muhtarı ve 13 seçmeni bulunan, ancak muhtar dahil kimsenin yaşamadığı Tabaklı köyü, harabe evleriyle adeta hayalet bir köyü andırıyor.

İlçeye bağlı Tabaklı köyünde yaşayan vatandaşlar, bölgenin hayvancılığa uygun olmaması ve ulaşımdaki zorluklar nedeniyle 19921993 yılları arasında göç ederek yakındaki Köşkönü köyüne taşındı. Kimse yaşamamasına karşın muhtarı ve 13 seçmeni bulunan Tabaklı köyü, yıllardır kullanılmayan taş evlerin harabeye dönüşmesiyle adeta hayalet köye dönüştü.

'SAĞLAM BİNA DA YOK'

Köyün göç verdiği Köşkönü köyünün eski muhtarı Mahir Özlü, çocukluğunun Tabaklı köyünde geçtiğini kaydetti. Vatandaşların Tabaklı´dan göç ettiği Köşkönü´nün 2015 yılında köy statüsüne kavuştuğunu dile getiren Özlü, "Resmiyette baktığımızda Tabaklı köyünde 13 kişinin ikamet ettiği görülüyor ama köyde yaşanacak hiçbir ev yok. Bu kişiler aslında Köşkönü köyünde ikamet ediyor" diye konuştu.

'KİMSE KALMADI'

Tabaklı köyünün eskiden 350 haneli bir köy olduğunu belirten Özlü, şöyle devam etti:

"Burası 350 haneli bir köydü. Bu köyde yaşayan vatandaşlar 1969 yılında başlayıp 1993 yılına kadar tamamen bu köyden göçtüler. Yaşayan kimse kalmadı. Tabaklı köyünün muhtarı da Köşkönü köyünde yaşıyor. 2016 yılında Köşkönü muhtarı seçildiğimde Tabaklı köyünde kimsenin yaşamadığını, buranın bir mesire alanı olarak Köşkönü köyüne bağlanmasını talep ettim. Talebime olumlu cevap çıkmadı."DHA-Genel Türkiye-Niğde / Merkez Adnan ÇELEBİ

2020-10-28 10:29:19



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