Depremde evleri hasar gören aileler için konteyner kuruldu

Niğde’nin Bor İlçesi'nde bulunan Obruk Köyünde 20 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri hasar gören 12 aile için konteyner kuruldu.
Obruk Köyünde evleri ağır hasar gören 12 aile; AFAD’dan konteyner talebinde bulundu. Talep üzerine AFAD ekipleri köye gelerek evleri ağır hasar gören ailelere konteyner kurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.