Niğde’de üretilen doğal sirkeler 15 ülkeye ihraç ediliyor

Niğde'de faaliyet gösteren bir firmanın geleneksel yöntemlerle ürettiği organik elma, alıç, üzüm ve incir başta olmak üzere 16 çeşit sirke, pek çok ülkede sofraları lezzetlendiriyor.

Geleneksel yöntemlerle organik meyvelerden üretilen 16 çeşit sirkeler ABD, Avusturya, İngiltere, Finlandiya, Moldova, Cezayir, Çin, Katar, Bangladeş, Fas ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 4 kıtadaki 15 ülkeye ihraç ediliyor. Erkan ve Cemal Tekgündüz kardeşlerin, dede yadigarı mesleklerini sürdürmek amacıyla 1990'lı yıllarda kurdukları firmada sirkeler geleneksel yöntemlerle, taş odalarda bekletilerek üretiliyor. Firmanın ürettiği elma, üzüm, armut, alıç, ceviz, enginar, keçiboynuzu, nar, böğürtlen, kuşburnu, limon, kayısı, hünnap, bal, sarımsak, balzamik ve incir sirkesi için çeşitli bölgelerden doğal ürünler toplanıyor. Gerekli işlemlerden geçirilerek eski sirkelerle mayalanan ve taş odalarda fermantasyona bırakılan sirkeler yaklaşık bir yıl bekletildikten sonra gıda mühendislerince incelemeden geçiriliyor. Standartlara uygunluğu onaylanan sirkeler paketlenerek sevkiyata hazır hale getiriliyor.

Organik sirkelerin iç piyasanın yanı sıra yurt dışı pazarında da büyük talep gördüğünü söyleyen firma yetkilisi Erkan Tekgündüz, yaptığı açıklamada dede yadigarı mesleği sürdürdüklerini söyledi. Tekgündüz; "Ana faaliyet alanımız organik sertifikalı sirke üretimi. 16 çeşit sirke üretimiyle Avrupa’dan Avusturya İngiltere’ye, ABD’den Bangladeş’e 15 farklı ülkeye ihraç ediyoruz. Başlangıcımızdan bu yana sirkeyi eski yöntem doğal fermantasyonla üretiyoruz, kullandığımız ham madde özellikle elmada yabani elma kullanıyoruz. Tokat, Sivas, Amasya ve Niğde dağlarından topladığımız yabani elmaları kullandığımız elma sirkesine ABD’den yoğun bir talep var. Geleneksel eski yöntemle üretim yapmaktayız. Uzun dönem doğal fermantasyon diye tabir edilir. Meyve soğuk pres yöntemi ile sıkılarak meyvenin suları maya olarak da eski sirke katılarak başka hiçbir işlem uygulanmadan uzun dönem fermantasyona bırakılır. En erken 1 yıl sonra sirkelerin dönüşümleri sağlanır ve fabrikamızda ambalajlanarak piyasaya arz edilir" dedi. Hedeflerinin Niğde’yi sirkede bir marka haline getirmek olduğunu söyleyen Tekgündüz; "Organik sertifikaya sahip Türkiye’de tek firmayız özellikle ihracatımızı arttırıp dünyada Niğde’yi sirke denilince akla gelen bir marka şehir haline getirmek hedefimiz" dedi.

Firmanın Gıda Mühendisi Onur Utku Tarım ise, "Firmamızda 16 çeşit doğal sirke üretimi yapmaktayız. Elma ,üzüm gibi bilindik sirkelerin yanı sıra alıç, enginar, keçiboynuzu, hünnap, hurma gibi daha bilinmemiş sirkeler de yapıyoruz. Sirkelerimiz uzunca bir süre doğal fermantasyona bırakılıyor. Alıç sirkemiz özellikle kalp ve damar hastalıklarında çok etkili olduğu müşterilerimizden geri dönüşlerde belirlenmiştir. Enginar sirkesinin karaciğere çok iyi geldiği belirlenmiştir. Özellikle pandemi sürecinde sirkeyi gıda olarak tüketmek yerine çoğu hanım temizlikte kullanmakta biliyorsunuz ki sirke aynı zamanda bir temizlik ürünü" diye konuştu.

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