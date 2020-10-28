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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Anadolu FK - Kocaelispor: 0-0

DHA

Niğde Anadolu FK - Kocaelispor: 0-0


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Mustafa Hakan(xx), Kadir Kantekin(xx), Cengizhan Öztürk (xx)
NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (xx), Aykut Çolakoğlu (xx), Rıza Efendioğlu (xx) (Dk.44 Şahan Akyüz x), Recep Yemiş (xx), Ali Mert Aydın (xx), Metehan Yılmaz (xx), Berkay Samancı (xx)(Dk.69 Yücel Candemir (x), Berkin Taşkın (xx) (Dk.61 Emirhan Özyaşar (x), Atalay Yıldırım (xx) (Dk.70 Onur Taha Takır (x), Barışcan Işık Altunbaş (xx), Fatih Aktay (xx)
KOCAELİSPOR: Bayram Olgun (xx), Kemal Can Aydemir (xx), Yiğit Ali Bayrak (xx) (Dk.46 İrfan Başaran (x), Semih Karadeniz (xx), Gökhan Meral (xx), Numan Çürüksu (xx), Muhammed Gönülaçar (xx), Ramazan Çevik (xx) (Dk.80 Hakan Demirci (x), Mesut Özdemir (xx) (Dk.84 Murat Akpınar (x), Batuhan Er (xx) (Dk.60 Mervan Yusuf Yiğit (x), Bahattin Köse (xx)
SARI KARTLAR: Aykut Çolakoğlu, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK) - Semih Karadeniz (Kocaelispor)
KIRMIZI KART: Aykut Çolakoğlu (Dk.90+2 Niğde Anadolu FK)Niğde Anadolu FK, Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 7'nci hafta maçında sahasında güçlü rakibi Kocaelispor'la 0-0 berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-10-28 16:44:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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