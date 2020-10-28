2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0

Niğde Anadolu FK, misli.com 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında sahasında güçlü rakibi Kocaelispor’la 00 berabere kaldı.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Mustafa Hakan xx, Kadir Kantekin xx, Cengizhan Öztürk xx
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar xx, Aykut Çolakoğlu xx, Rıza Efendioğlu xx (Şahan Akyüz dk. 44 x), Recep Yemişci xx, Ali Mert Aydın xx, Metehan Yılmaz xx, (Yücel Candemir dk. 69 x), Metehan Yılmaz xx, Berkin Taşkın xx (Emirhan Özyaşar dk. 61 x), Atalay Yıldırım xx, (Onur Taha Takır dk. 70 x), Barışcan Işık Altunbaş xx, Fatih Aktay xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Kemal Can Aydemir xx, Yiğit Ali Bayrak xx, (İrfan Başaran dk. 46 x), Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed Gönülaçar xx, Ramazan Çevik xx, Hakan Demirci x dk. 80 x), Mesut Özdemir xx, (Murat Akpınar dk. 84 x), Batuhan Er xx, (Mervan Yusuf Yiğit dk. 64 x)
Sarı kartlar: Aykut Çolakoğlu, Ali Emre Yanar (Niğde Anadolu FK), Semih Karadeniz (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Aykut Çolakoğlu (Dk.90+2 Niğde Anadolu FK)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.