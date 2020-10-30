Niğde’de el freni çekilmeyen otomobil, gölete uçtu.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Değirmenli Beldesi'nde meydana geldi. El freni inik unutulan Renault Toros marka otomobil, gölete girdi. Bir süre sonra gölette batmaya başlayan otomobil, traktöre bağlanan halatla çekilerek sudan çıkarıldı.
Otomobil içerisinde birinin bulunamaması da olası bir faciayı engelledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.