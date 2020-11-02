Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

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İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

Niğde Merkezde yaşayan R.O isimli zanlı İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı. Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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