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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de Uluslararası Sergi açıldı

İHA

Niğde'de Uluslararası Sergi açıldı

Niğde Uluslararası Sanatçılar Topluluğu tarafından düzenlenen Uluslararası Artquake5 Resim Sergisi kapılarını açtı.
Niğde merkez perşembe pazarında bulunan Ermeni Kilisesinde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide 15 ayrı ülkeden 62 sanatçının eseri yer alıyor.
Bu yıl 5.si gerçekleştirilen Artquake5 (Sanat Sarsıntısı5) sergisinin açılışına Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Mahmut Peşin eserleri olan sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Ressam Safa Büte küratörlüğünde düzenlenen sergi, Sanatın Anadolu'ya götürülmesi yönünde yürütülen projenin bir parçası.
Sergi ile kent kültürüne katkı sağlanması ve sanatsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini söyleyen Safa Büte, "Bu sergiye 15 ayrı ülkeden 62 sanatçı katıldı. Yurt içinden katılanlar oldu ama yurt dışından gelmek isteyenler maalesef pandemi nedeniyle katılamadı, eserlerini gönderdi. Bu sergi dizisi Anadolu’ya sanatı götürelim diye düşündüğümüz projenin bir parçası. Önce resimleri burada sergiliyoruz buradan kalkan resimler Anadolu’nun değişik yerlerinde, köylerde kasabalarda da sergilenecek. Sanat çalışmaları gerçekten bir yerin tanıtılması için önemli” dedi.
Büte, Niğde halkının da sanata aç olduğunu belirterek açmış oldukları sergiye ilginin memnun edici olduğunu ifade etti.
Serginin açılışına katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada sanatın Niğde’de geliştirilmesi adına önemli adımlar atacaklarını söyledi.
Özdemir, “Şehrimizi tüm dünyada tanıtmak adına bütün dünyanın farklı ülkelerinden ressamları getirtip şehrimizi çizdirecektik ama bu projeden vazgeçmedik pandeminin bitmesi ile bu organizasyonu yapacağız. Sanat alanlarının artmasını istiyoruz ve bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. Burası eski Ermeni Kilisesiydi ama şuan burası sanat galerisi oldu, Rum Kilisesini ise kütüphane olarak değerlendireceğiz. Sanatla Niğde’yi buluşturmak istiyoruz ve Niğdeli sanatçılarımıza da sahip çıkmak istiyoruz” dedi.
Sergiye katılan sanatseverler ise bu tür etkinliklerin artmasını istedi.
Sergi 15 Kasım 2020 tarihine kadar ziyaretçi kabul edecek.

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