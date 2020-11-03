Niğde´de DEAŞ üyesi yakalandı

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu A.A.M.M. gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmasında, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu öne sürülen A.A.M.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, takip sonucu Irak uyruklu şüpheliyi kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-11-03 14:01:28



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