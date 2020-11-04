Tarihi eser kaçakçıları polise yakalandı

Niğde’de KOM ekipleri tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, 1 adet ferman şeklinde deri üzerine yazılı belge ve 1 adet kutu içerisinde deri üzerine yazılmış zincir şeklinde olan belge ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri UlukışlaEminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap, 1 adet ferman şeklinde deri üzerine yazılı belge ve 1 adet kutu içerisinde deri üzerine yazılmış zincir şeklinde olan belge geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

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