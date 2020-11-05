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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde'de İbranice tevrat ele geçirildi

İHA

Niğde'de İbranice tevrat ele geçirildi

Niğde'de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri UlukışlaEminlik gişeleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada; 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen İbranice yazılı kitap, 1 adet ferman şeklinde deri üzerine yazılı belge ve 1 adet kutu içerisinde deri üzerine yazılmış zincir şeklinde olan belge geçirildi. Olayla ilgili B.Ç. ve S.K. gözaltına alındı.

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