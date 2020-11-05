Niğde´de Türkmenistan vatandaşı, FETÖ´den gözaltına alındı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu I.I., FETÖ/PDY, soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, örgüte üye olduğu iddiasıyla üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu I.I'yı kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan üniversite öğrencisi I.I., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-11-05 16:48:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.