TUTUKLANDI
Niğde'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu A.A.M.M., tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-11-05 17:26:53
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