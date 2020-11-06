Niğde’den İzmir’e yardım tırları yola çıktı

Niğde Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen deprem yardım tırları dualarla uğurlandı.

Pazartesi günü başlayan yardım kampanyasında Niğdeli vatandaşlar tarafından belediyeye getirilen battaniye, yatak, gıda ve temizlik malzemesi yüklü 3 tır İzmir’e hareket etti. Belediye önünde düzenlenen törende İl Müftüsü Osman Ayas dua ederek tırlar uğurlandı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “İzmir’de meydana gelen deprem sonrası ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde İzmir’in yaralarını sarmak için hareke geçildi. Biz de Niğde’de başlattığımız çalışma ile tırlarımızı doldurduk ve İzmir’e uğurladık” dedi.

Törende konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise “Ne mutlu bize ki çok duyarlı bir milletiz. İzmir’e bütün Türkiye’den yardımlar yağıyorken zincire bir halka da bizden olsun dedik. Güzel bir dayanışma ile kısa sürede yardım malzemelerimiz toplandı. Bu mübarek Cuma gününde de tırlarımızı İzmir’e yolcu ediyoruz. Ülkenin neresinde hangi acı yaşanıyorsa biz de o acıyı yüreğimizde hissediyoruz. İzmirli kardeşlerimizin acısını hafifletmek, deprem sonrası oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek vermek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler böyle zamanlarda hiçbir siyasi amaç gütmeden bir oluyor yaraları sarmak için var gücümüzle çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

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