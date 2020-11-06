Niğde’de çatı yangını korkuttu

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA) NİĞDE´de bir apartmanın çatısında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Akşam saatlerinde, merkeze bağlı Selçuk Mahallesi Deniz Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda yaşayanları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni, uzman itfaiye erlerinin yapacağı incelemenin ardından kesinlik kazanacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2020-11-06 22:57:55



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